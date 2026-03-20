В Таганроге прошел рейд по проверке правил перевозки пассажиров

В Таганроге прошел масштабный рейд по проверке пассажирских перевозок. Совместные мероприятия Госавтоинспекции, Ространснадзора и минтранса были направлены на выявление нарушений в работе автобусов и маршрутных такси.

В ходе проверки инспекторы контролировали соблюдение правил безопасности перевозок, наличие и правильность использования тахографов, а также выполнение требований при организованной перевозке детей и обеспечении доступности транспорта для маломобильных граждан. Особое внимание уделялось водителям легковых такси, в том числе работающим через агрегаторы.

По результатам рейда в отношении них составлено шесть административных протоколов за работу без путевого листа, отсутствие действующей диагностической карты, нарушение правил тонировки стекол и непредоставления преимущества пешеходам. Также два административных материала составлено на водителей легковых автомобилей категории «В», используемых для перевозки до восьми пассажиров.

Госавтоинспекция подчеркивает, что безопасность в сфере пассажирских перевозок является общей ответственностью перевозчиков и самих пассажиров.

Фото: Госавтоинспекция РО