Силы ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область

18 декабря на Ростовскую область совершена ракетная атака. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет. Информация уточняется.
Напомним, 11 декабря была совершена ракетная атака на Таганрог. По военному аэродрому ВСУ ударили шестью ракетами ATACMS.
Фото Сергея Плишенко (из архива)
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