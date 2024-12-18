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Силы ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область

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18 декабря на Ростовскую область совершена ракетная атака. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку на Ростовскую область. В районе Каменска сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозпостройку», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет. Информация уточняется.

Напомним, 11 декабря была совершена ракетная атака на Таганрог. По военному аэродрому ВСУ ударили шестью ракетами ATACMS.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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ракетная атака Ростовская область СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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