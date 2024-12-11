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Удар по военному аэродрому в Таганроге был нанесен шестью ракетами ATACMS

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В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Об этом вечером 11 декабря на своих официальных информационных ресурсах сообщило Минобороны РФ.

#СВО

«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому в Таганроге. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

Уточняется, что две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — пишет источник.

Изображение от wirestock на Freepik

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Минобороны ракетная атака СВО
Таганрогская правда
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