Удар по военному аэродрому в Таганроге был нанесен шестью ракетами ATACMS

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Об этом вечером 11 декабря на своих официальных информационных ресурсах сообщило Минобороны РФ.

«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому в Таганроге. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

Уточняется, что две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — пишет источник.

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