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Сильнейшая магнитная буря на Земле завершится до конца суток

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Сегодня, 13 мая, наблюдавшаяся на Земле самая сильная за последние 20 лет магнитная буря, близится к завершению. Об этом сообщает портал «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

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Как пишет источник, за последние 24 часа к Земле пришли два облака плазмы, выброшенные в ходе крупных вспышек X3.9 и X5.8, произошедших 10 и 11 мая.

Выбросы отклонились в ходе движения от направления Солнце-Земля и нанесли удары по касательной. В настоящее время на Земле наблюдаются магнитные бури уровня G2-G3. Возможности повторного выхода шторма на экстремальные значения оцениваются как почти нулевые, — считают специалисты лаборатории.

По их мнению, сегодня последний день, когда возможны умеренные геомагнитные последствия от событий прошедшей недели. Событие 10-12 мая, ставшее одним из крупнейших в истории наблюдений, осталось в прошлом. Активность Солнца в настоящее время сохраняется на умеренно высоком уровне. И возможность повторения столь же экстремальных событий в обозримом будущем практически исключена.

Фото ВК «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

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Таганрогская правда
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