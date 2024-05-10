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Самая сильная за последние 20 лет магнитная буря может произойти в ночь с 10 на 11 мая

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Об этом предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

#В мире

На Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего 5 уровня. За 3 дня, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый ещё более крупный объект, который по расчётам ударит по магнитному поля Земли в ночь с пятницы на субботу, — сообщается на сайте лаборатории.

Вероятность бури уровня G5 пока составляет 15%. Однако ученые отмечают, что за последние двое суток на Солнце произошло 6 вспышек высшего балла X. Уровень вспышечной активности в пике достигал отметки 9.8 по 10-балльной шкале.

Исчерпание солнечной взрывной энергии ожидается в течение следующих 2-3 суток. Геомагнитные бури на Земле с разной степенью силы могут продолжаться вплоть до конца текущей недели, — уточняется в сообщении.

Последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, 5 ноября 2023 года в результате сильной вспышки на Солнце жители Ростовской области и юга России наблюдали полярное сияние. Тогда уровень бури был G3.

Фото: xras.ru

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Таганрогская правда
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