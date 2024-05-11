Сегодня, 11 мая, еще несколько новых вспышек зарегистрировано на Солнце. Магнитная буря на Земле держится на уровне G4+ уже более 15 часов, сообщает портал «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».

На Солнце сегодня под утро была зарегистрирована новая экстремально сильная вспышка. Согласно поступившим данным, это второй по силе солнечный взрыв за последние семь лет. В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8. Начало вспышки пришлось на 04.10 по московскому времени. Максимум зарегистрирован в 04.23.

Выделить локальные геомагнитные последствия от события крайне трудно. Активность Солнца находится на таком уровне, что сливается в один непрерывный фон. Индекс вспышечной активности утром вышел на значение 10.0 по 10-балльной шкале, то есть находился на максимальном возможном уровне, — пишет источник.

Кроме того, новый солнечный удар по Земле зарегистрирован сегодня днем. Его пик пришёлся на 12 часов по московскому времени. В сторону Земли, по некоторым сведениям, ушло не менее 6 крупных выбросов массы. Предварительно к планете дошло пока четыре из них. Магнитная буря держится на уровне G4+ уже более 15 часов — это всего на 0.3 балла ниже максимального уровня G5. Промежуточные пики пока были достигнуты ночью между 1 и 5 часами по московскому времени, когда вариации магнитного поля Земли впервые с 2005 года достигли уровня G5.

Скорость солнечного ветра в настоящее время сохраняется на уровне около 700 км/с, что почти в 2 раза превышает средние значения. Полярные сияния в западном полушарии наблюдаются прямо сейчас на всей территории Канады, вплоть до южных границ. В зоне сияний находятся также северные штаты США. Возобновляются полярные сияния на Дальнем востоке РФ. В течение ближайших часов зона сияний начнёт возвращаться в Сибирь.

Фото ВК «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ»