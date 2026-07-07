Сергей Датченко из Таганрога победил в Международном конкурсе «Проводники смыслов. Экскурсоводы»

В Смоленске завершился очный этап Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». В числе его победителей оказался наш земляк Сергей Датченко.

Организатором конкурса выступила программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие», реализуемая в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Конкурс проходил по 5 направлениям, приуроченным к Году единства народов России. Таганрогский экскурсовод Сергей Датченко участвовал в номинации «Россия: историческое и культурное разнообразие как сила единства».

Участники подали более 5,5 тысячи заявок из России и дружественных государств. Экспертный совет определил 350 победителей из 158 населенных пунктов.

Сергей Датченко разработал пешеходную экскурсию «Сокровища многонационального Таганрога: культурное наследие меценатов и благотворителей XIX — н. ХХ вв.» с внедрением интерактивных технологий и технических средств.

Экскурсия по историческому центру открывает город с новой стороны — через истории меценатов и благотворителей разных национальностей, чьи щедрость и дальновидность во многом определили становление Таганрога. Сотрудничество представителей разных народов способствовало развитию города. Экскурсия не просто знакомит с памятниками архитектуры и историческими личностями, а формирует целостное понимание того, как многонациональность и культура благотворительности стали ключевыми факторами успеха Таганрога.

Цель проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» — переосмыслить сам подход к экскурсиям, превратив их из сухого пересказа названий, дат и событий в живой диалог и глубокое личное переживание. Идея проекта родилась из вопроса: как рассказать историю, чтобы слушатель не просто услышал, а прочувствовал ее? Организаторы верят, что современный экскурсовод — это не диктор, а «проводник смыслов», который помогает людям прикоснуться к традициям и увидеть за памятниками по-настоящему живую память. В основу легли внедрение в экскурсионную деятельность современных практик: интерактива, геймификации, работы с эмоциями и ольфакторный формат, где историю дополняет атмосфера места.

Проект приурочен к Году единства народов России и нацелен на раскрытие культурного богатства страны, укрепление связей между поколениями и формирование у молодежи уважения к традициям и наследию различных национальностей, населяющих нашу страну. Очный этап проходил в Смоленске — молодежной столице России 2026 года.

«Задача проводников — увидеть смыслы, которые создали предыдущие тысячелетние поколения, и передать их дальше. Настоящее, в котором мы с вами находимся, есть только потому, что кто-то думал об этом будущем. Для кого-то было очень важно что-то сохранить для потомков. Чтобы детям, внукам и правнукам было, что посмотреть, о чем подумать, куда сходить, что почитать. Это наша с вами задача. Именно поэтому «проводники смыслов экскурсоводы» – особая, огромная идеологическая бригада, которая несет на себе, на своих плечах, очень приятный багаж знаний, багаж любви к своей стране», — отметила руководитель образовательной программы «Проводники смыслов. Экскурсоводы» Валерия Терентьева.

Победителей в Смоленске ожидала насыщенная образовательная программа, взаимодействие с экспертами и групповая работа. Экскурсоводы разбирали, как создавать ценностно-ориентированные экскурсии, работали с пословицами, символами, сюжетами из литературы и искусства, учились понимать людей и проектировать взаимодействие с ними, экспериментировали с вовлекающими форматами, обсуждали работу с целевой аудиторией.

«Ваша искренняя вовлеченность, неравнодушие и безграничная любовь к своему делу сделали этот сезон по-настоящему уникальным», — поприветствовала экскурсоводов на открытии генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова.

Как рассказал Сергей Датченко, три дня в Смоленске пролетели как один миг. 350 человек, влюбленных в историю, в свои города, в Россию стали одной командой. Экскурсоводы говорили на одном языке, спорили, смеялись, обменивались фишками и секретами мастерства. Итогом конкурса станет совершенствование экскурсионного обслуживания в стране.

Очный этап в Смоленске завершен, но работа над маршрутами продолжается. Теперь победители проведут авторские экскурсии в своих городах. Осенью в Таганроге для молодежи пройдут 10 бесплатных экскурсий «Сокровища многонационального Таганрога: культурное наследие меценатов и благотворителей XIX — н. ХХ вв.» по центру города. Записаться смогут организованные школьные и студенческие группы.

На фото: Сергей Датченко в Смоленске