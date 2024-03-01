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С апреля в Таганроге начнут мыть дороги

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Город приступает к весенним работам по наведению порядка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Благоустройство

Первый день весны всегда настраивает на положительные эмоции! Впереди много работы и важных событий. Напомню, что подготовка к весеннему периоду уже началась. Погодные условия в этом помогают, — написал глава администрации.

В Таганроге в начале марта продолжится карто-ямочный ремонт дорог. Пока он проводится литой смесью. Но как только заработают асфальтобетонные заводы, дорожники приступят к выполнению работ уже привычным для горожан асфальтом. В этом году планируется отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 7 участков дорог в разных районах города. Ремонт еще 6 автомобильных дорог будет выполнен за счет средств местного и областного бюджетов.

Коммунальные службы, предприятия и организации также приступают к весенней уборке. Началась очистка прибордюрной части дорог от грязи. Для этого задействовано 5 мини-погрузчиков, 5 самосвалов.

Влажную уборку основных улиц и переулков планируем начать с 15 марта, после очистки прибордюрной части дорог. С апреля приступим к мойке автодорог. Обязательно будут организованы субботники. Принять участие в них смогут все таганрожцы, — отметил Андрей Фатеев.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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