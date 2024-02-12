Нацпроект «Безопасные качественные дороги»: Таганрог и Ростовская область

В 2024 году в Ростовской области планируемый объем расходов на дорожное хозяйство за счет средств областного дорожного фонда составит 30 млрд рублей. Будут проведены работы по капитальному и текущему ремонту 94 объектов регионального значения общей протяженностью более 245 км.

Также запланировано приведение в нормативное состояние 148 объектов местного значения общей протяженностью 260 км. Помимо этого, в 2024 году будет завершено строительство 3 объектов общей протяженностью 8,85 км — Западной хорды — и двух развязок в разных уровнях, реализуемых в рамках проекта «Северный радиус».

Можно сказать, что благодаря проделанной работе мы вступили в финальную стадию формирования Ростовского транспортного кольца, замкнув контур которого мы не только сможем убрать с улиц населенных пунктов, входящих в состав Ростовской агломерации весь транзитный транспорт, но и создадим благоприятные условия для комплексного развития новых территорий, — отметил заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев.

Кроме того, на 2024 год запланирована реконструкция участка региональной автодороги г. Ростов-на-Дону – г. Ставрополь протяженностью 5 км.

Фото Минтранса Ростовской области

Муниципальные образования направят на ремонт дорог свыше 5,6 млрд рублей.

Особое внимание при формировании плана работ уделяется социальной значимости объектов. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году будет обеспечена транспортная доступность 51 социально значимого объекта. Это дороги к медучреждениям, школам, детским садам, спортивным учреждениям, туробъектам.

Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства на Дону в 2024 году обсуждалась на отраслевом совещании под председательством губернатора Василия Голубева. Было отмечено, что в прошлом году в Ростовской области стартовала «трехлетка дорог». Внимание уделяется не только объектам опорной сети, но и дорогам местного значения. Одна из проблем, требующих новых решений, – устранение ямочности на дорогах.

Если появляются погодные «окна», то их необходимо максимально использовать, работать в круглосуточном режиме. И ежедневно отслеживать ситуацию. Необходимо приложить максимум усилий для ликвидации ямочности на дорогах. Нужно ускоряться. Если муниципалитет не выполняет задачи по дорожному комплексу, то финансовые средства могут быть переброшены в другие муниципалитеты, где эти проекты тщательно сопровождаются, — подчеркнул Василий Голубев.

В Таганроге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2023 году был проведен ремонт 10 автомобильных дорог: ул. Москатова, ул. Большая Бульварная, пер. Дуровский Спуск, пер. Красный, пер. Тургеневский, Мариупольское Шоссе, ул. Большая Лиманная, ул. Ломакина, ул. Александровская,ул. Сергея Шило.

Отремонтировано 30 тыс. м2 дорожного покрытия в рамках карто-ямочного ремонта.

В рамках муниципальных контрактов выполнен текущий ремонт 4 автомобильных дорог: ул. Афоновых (на участке от пер. Среднего до пер. Конвейерного); ул. Строительная (на участке от ул. Восточной до ул. Котлостроительной); ул. Александровская (на участке от 19-го переулка до ул. Большой Проспект); ул. Генерала армии Маргелова (на участке от ул. Пугачева до Ростовского шоссе).

Фото администрации Таганрога

В нормативное состояние приведены подъезды к социально значимым объектам — лицею № 7, школе № 9, детскому саду № 2 «Жемчужина». Отремонтированы дороги к учреждениям культуры — Таганрогскому художественному музею, музею «Лавка Чеховых». А также — к городской больнице № 3, детской городской больнице и центру обслуживания граждан пожилого возраста.

В 2024 по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 7 участков дорог в разных районах города. Ремонт еще 6 автомобильных дорог выполним за счет средств местного и областного бюджетов, — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Фото на главной Анатолия Ивашова