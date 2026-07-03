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Ростов примет семейный фестиваль «Проводник смыслов»

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Донская столица присоединяется к всероссийской серии мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности. С 1 по 12 июля исторические парки «Россия – Моя история» по всей стране проводят праздничную программу. В связи с этим в Ростов приехал мобильный исторический парк.  

Новости Ростовской области

Ключевое событие состоится 8 июля — в сам День семьи, любви и верности. На площадке мобильного парка развернется семейный фестиваль «Проводник смыслов». Главной частью программы станет тематическая экскурсия, посвященная роли семьи в истории России: гостям расскажут о брачных союзах от князя Владимира и Анны Византийской до семьи Николая II, о том, как заключались браки в разные эпохи и как менялись представления о семейных ценностях.

Помимо экскурсии посетителей ждут историческая викторина, мастер-классы по созданию значка с NFC-меткой, венка из лаванды и саше «Семейный оберег», а также VR-путешествие по Золотому кольцу. Для юных гостей будет работать детская площадка «Ромашковая поляна», а компанию им составит робособака Аксель. Многодетные семьи и пары, сыгравшие свадьбу в июле, получат памятные подарки.

События в исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране изначально задуманы как пространство для семейного досуга, где каждый найдет занятие по душе. В этом году особый акцент сделан на укреплении семейных ценностей через знакомство с историей и культурой России.

Напомним, праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, чья история стала символом супружеской верности. С 2008 года он имеет государственного статус, а его неизменным атрибутом остается ромашка.

В Ростове мероприятия семейного фестиваля «Проводник смыслов» будут проходить 8 июля в течение дня в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу: проспект Шолохова, 31И.

Фото: Исторический парк «Россия – моя история»

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Таганрогская правда

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