Россельхознадзор по Ростовской области назвал основных фальсификаторов молочной продукции

На рабочей встрече врио губернатора Юрия Слюсаря и руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской области Владислава Шичанина были названы ИП и компании Дона, выпускающие молочную продукцию с признаками фальсификации.

«Отдельно на встрече обсуждался вопрос контроля качества и безопасности продукции, поступающей в социально значимые учреждения. Владислав Шичанин отметил, что в 2024 году в рамках мониторинга было отобрано более 670 проб. В лабораториях Россельхознадзора выявлено 56 проб продукции, не соответствующей установленным требованиям (8,3%). При отборе 29 проб молочной и мясной продукции выявлено 18 несоответствий (62%)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Так, основными фальсификаторами молочной продукции на территории Ростовской области являлись: ООО «МЗ Богатырский край», ИП Касьяновой А.А., ИП Силкина М.М., ИП Шейкина А.В., ИП Звонарева В.А., ИП Лесового П.А., ООО «Либертас», ООО «Метрополь», ООО «Олимп».

В отношении фальсификаторов управлением Россельхознадзора было проведено 8 внеплановых выездных проверок, по результатам которых возбуждено 22 дела об административных правонарушениях.

«Выданы предписания и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Кроме того, признаны недействительными 207 деклараций о соответствии молочной продукции и выдано 119 предостережений», — уточняется в сообщении.

Информация о нарушениях направлена в прокуратуру, полицию, ФСБ, налоговые органы, УФАС и Роспотребнадзор для принятия мер реагирования.

Из числа предпринимателей-фальсификаторов, благодаря принятым мерам, ИП Касьянова А.А, ИП Силкин М.М., ООО «Либертас», ООО «Метрополь» прекратили свою деятельность по производству молочной продукции.

Изображение от atlascompany на Freepik