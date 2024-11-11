На Дону приостановили деятельность ИП, выпускавших фальсифицированную молочку

Шесть ИП Ростовской области производили для ООО «МЗ Богатырский край» фальсифицированную молочную продукцию, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Деятельность двух индивидуальных предпринимателей приостановлена. В отношении остальных продолжается расследование. Отмечается, что работу с ИП, производящими фальсификат для «Богатырского края», ведомство ведет с мая 2023 года.

«В ходе контрольных мероприятий неоднократно выявлялись нарушения в деятельности ООО «МЗ Богатырский край» и индивидуальных предпринимателей, на площадках которых производится молочная продукция», — говорится в сообщении.

За это время Россельхознадзором зафиксировано более 80 фактов несоответствия продукции, произведенной для указанного молзавода, требованиям технических регламентов. На маркировке продукции изготовителями являются: ИП Шейкин А.В., ИП Звонарев В.А, ИП Лесовой П.А, ИП Колобанов В.П., ИП Касьянова А.А., ИП Силкин М.М.

По фактам выявленных нарушений принимались оперативные меры реагирования. С 2023 года управлением Россельхознадзора по Ростовской области прекращено действие более 290 деклараций о соответствии продукции. Регистрация 4 уполномоченных лиц аннулирована, в отношении 17 — приостановлена. Объявлено 37 предостережений, направлено 15 предупреждений.

«По данным ФГИС «Меркурий» выявлено, что продукция данных предприятий отправляется, в том числе в социальные учреждения, детские сады и школы разных регионов страны. Информация о нарушениях направлялась в прокуратуру, Роспотребнадзор, УФАС, налоговые органы. Предприниматели неоднократно привлекались к административной ответственности. Кроме того, решениями судов назначались наказания в виде административных штрафов и приостановки выпуска некачественной продукции», — уточняет Россельхознадзор.

По состоянию на 5 ноября 2024 года, из числа вышеуказанных предпринимателей, ИП Касьянова А.А. прекратила свою деятельность. На площадке ИП Силкин М.М. прекращен выпуск молочной продукции.

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