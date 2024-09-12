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На Дону суд прекратил деятельность производителя некачественной молочки

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11 сентября 2024 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Ростовской области, которым прекращена деятельность ИП Касьянова А.А. по переработке и производству молочной продукции.

Новости Ростовской области

Иск в суд на донского производителя подало региональное управление Россельхознадзора.

В 2024 году, в ходе внеплановой проверки на производственных площадках указанного ИП, выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства и факты фальсификации молочной продукции. Так, в результате лабораторных исследований в продукции обнаружили растительные масла и жиры на растительной основе, содержание которых в соответствии с требованиями технических регламентов не допускается.

Ранее за аналогичные нарушения по материалам управления Россельхознадзора предприниматель уже привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

«В связи с повторно выявленными нарушениями управление Россельхознадзора обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о привлечении производителя фальсифицированной молочной продукции к административной ответственности. Решением суда от 28 августа 2024 года ИП Касьянова А.А. привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа. Кроме того, в ходе судебных разбирательств 9 августа 2024 года предприниматель прекратила свою деятельность», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что некачественная молочка поставлялась в том числе в социальные учреждения (детские сады, школы, больницы) как на территории Ростовской области, так и в другие регионы России.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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нарушения производство Россельхознадзор
Таганрогская правда
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