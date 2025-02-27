Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в донских магазинах сети «Светофор»

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области провело выездные внеплановые проверки и контрольные закупки в отношении ООО «Торгсервис 61» (43 объекта розничной торговли) и ООО «Торгсервис 161» (45 объектов розничной торговли).

«При проведении контрольных мероприятий исследовано 218 проб. Основные нарушения — несоответствие продукции требованиям действующего законодательства», — сообщает ведомство.

Так, выявлены пробы, несоответствующие по физико-химическим показателям, — рыбная, молочная, мясная продукция, морепродукты, мясо птицы. По микробиологическим показателям — рыбная, молочная продукция, мясо птицы, морепродукты. Зафиксировано несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции.

Кроме этого в магазинах выявлены многочисленные санитарно-технические нарушения, касающиеся неудовлетворительного состояния помещений, холодильного оборудования, контроля температурно-влажностного режима. Зафиксирован оборот пищевой продукции с истекшим сроком годности, без сопроводительных документов, обеспечивающих ее прослеживаемость и другие.

«По результатам проверок с реализации снята 71 партия пищевых продуктов объемом 1579 кг, в том числе наложен арест на 171 кг мясорастительных консервов с истекшим сроком годности. Также сняты с реализации 3419 единиц непродовольственных товаров — это продукция легкой промышленности, средства индивидуальной защиты, мебель, игрушки, детские товары», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ведомством выданы предписания о приостановке реализации продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, постановления о временном отстранении от работы сотрудников, предписания об устранении выявленных нарушений.

В отношении юридических лиц ООО «Торгсервис 61», ООО «Торгсервис 161» и должностных лиц принимаются меры по привлечению к административной ответственности. По торговому предприятию «Светофор» (ООО «Торгсервис 161), расположенному в Шахтах, материалы направлены в судебные органы для приостановления деятельности.

Напомним, в начале февраля грубые нарушения в магазинах сети «Светофор» в Ростовской области выявил Россельхознадзор.

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