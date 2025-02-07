В донских магазинах сети «Светофор» выявлены грубые нарушения

Россельхознадзор выявил грубые нарушения при реализации продуктов питания в торговых точках сети «Светофор» в ряде регионов России, в том числе и в Ростовской области.

Проверки магазинов сети «Светофор» специалисты Россельхознадзора проводили в январе 2025 года. С просьбой мониторинга соблюдения законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обращались депутаты Госдумы РФ и общественные организации потребителей.

«В рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС», — сообщает пресс-служба центрального аппарата Россельхознадзора.

Основные нарушения были обнаружены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции. Это отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость; маркировки или неполная/нечитаемая информация на ней, целостности упаковки. Были выявлены продукты с истекшим сроком годности, с нарушением температурного режима хранения, признаками размораживания и повторной заморозки.

В Ростовской области проверено 60 торговых точек сети «Светофор», расположенных в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде. Зафиксировано 91 нарушение. Кроме того, анализ компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» показал, что часть продукции животного происхождения поступала без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

«По обнаруженным фактам выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Также информация передана в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках действующих полномочий», — отмечается в сообщении.

Фото из архива Россельхознадзора по Ростовской области