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Режим ЧС введен в Морозовском районе после атаки украинских дронов

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В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

По его словам, с утра специалисты муниципальной рабочей группы приступили к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой.

«На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества», — написал Василий Голубев.

Напомним, что 55 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 3 августа. В Каменском районе были повреждены емкости с топливом на территории базы № 7 с последующим возгоранием.

Фото: соцсети Морозовска (из архива «ТП»)

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Таганрогская правда
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