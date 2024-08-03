В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, с утра специалисты муниципальной рабочей группы приступили к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой.

«На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества», — написал Василий Голубев.

Напомним, что 55 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 3 августа. В Каменском районе были повреждены емкости с топливом на территории базы № 7 с последующим возгоранием.

Фото: соцсети Морозовска (из архива «ТП»)