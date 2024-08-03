Ночью 3 августа Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, есть повреждения на земле. Об этом сообщает в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, которые были уничтожены средствами ПВО. В результате атаки жертв и пострадавших нет.

«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания», — сообщил Василий Голубев.

Фото из архива «Таганрогской правды»