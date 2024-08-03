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В Каменском районе горят емкости с топливом: жителей просят не покидать дома

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3 августа в Каменском районе Ростовской области в результате атаки украинских дронов были повреждены емкости с топливом на территории базы № 7 с последующим возгоранием. Жителям советуют находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки и фрамуги влажной тканью.

Новости Ростовской области

Как сообщил в своем телеграм-канле глава администрации Каменского района Владимир Савин, пожар начался в 02.21.  По состоянию на 08.30 его продолжали тушить 90 человек и 30 единиц спецтехники. Угрозы населенному пункту и пострадавших нет.

«С целью предотвращения негативного влияния на здоровье, необходимо по возможности находиться в закрытых помещениях, уплотнив форточки, фрамуги влажной тканью. При необходимости нахождения на улице пользоваться увлажненными масками (увлажненными полотенцами, марлевыми повязками) для недопущения проникновения в дыхательные пути продуктов горения. Скот необходимо держать в закрытых загонах», — написал Владимир Савин.

Также жителей просят сохранять спокойствие, а при обнаружении обломков БПЛА либо других летательных средств не приближаться к ним и сообщить в экстренную службу по телефону: 112.

Напомним, что 55 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на 3 августа

Иллюстрация из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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