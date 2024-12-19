Ракетный удар ВСУ был направлен на «Комбинат Каменский» в Ростовской области

18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области, сообщает Минобороны РФ.

По подтвержденным данным, ВСУ применили 6 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 4 крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow».

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» все ракеты ATACMS и три из четырех «Storm Shadow» были сбиты. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината», — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что «данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа».

Напомним, после ракетного удара вечером 18 декабря ВСУ предприняли еще одну атаку на Ростовскую область. Ночью более 30 БПЛА и 3 ракеты были направлены на Таганрог, Ростов, Батайск, Шахты, Каменск, Миллерово, Новошахтинск. Большая часть воздушных целей нейтрализована силами российской ПВО.

Фото Сергея Плишенко (из архива)