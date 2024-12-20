Ракетная атака Ростовской области: ВС РФ нанесли ответный удар

В ответ на ракетную атаку по предприятию «Комбинат Каменский» ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам на территории Украины, сообщает Минобороны России.

Напомним, 18 декабря ВСУ атаковали предприятие «Комбинат Каменский» шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и четырьмя крылатыми ракетами «Storm Shadow». В ходе противоракетного боя силами российской ПВО все ракеты ATACMS и три из четырех «Storm Shadow» были сбиты. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.

«В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, утром 20 декабря нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ и киевскому конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», крылатых ракет наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot», — уточняет Минобороны РФ.

Отмечается, что цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

Ранее ВС РФ был нанесен массированный удар по объектам ВСУ в ответ на ракетную атаку Таганрога.

Фото Минобороны РФ (из архива)