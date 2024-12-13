Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на ракетную атаку Таганрога 11 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Напомним, что 11 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в Таганроге.

«В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

И уточнятся, что цель удара достигнута. Все объекты поражены.

Ранее мы рассказали, что Дмитрий Песков высказался по поводу ракетной атаки на Таганрог 11 декабря.

Фото Сергея Плишенко (из архива)