Путин поздравил чемпионок Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Италии российские лыжницы Варвара Ворончихина и Анастасия Багиян завоевали золотые медали в своих дисциплинах.

Ворончихина выиграла супергигант в классе LW 6/8-2, пройдя дистанцию за 1 минуту 15,6 секунды. Багиян победила в спринте классическим стилем с результатом 3 минуты 16,1 секунды.

С выдающимся результатом девушек поздравил Президент Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства обратился к Анастасии Багиян:

«Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма».

В поздравлении Варваре Ворончихиной российский лидер упомянул «отточенное мастерство и победный настрой» лыжницы. Владимир Путин выразил гордость за спортсменку и ее товарищей по команде, которые выступают под национальным флагом.

Фото: скрин видео kremlin.ru (из архива)