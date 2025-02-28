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Пушкинская набережная Таганрога останется под охраной

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Жители Таганрога обсуждают ситуацию с Пушкинской набережной. Появилась информация, что популярное у горожан общественное пространство может остаться без охраны.

Город

Так, поползли слухи, что в начале марта истекает контракт на охрану набережной, и подрядная организация, оказывающая услуги, просто уйдет с объекта. Естественно жителей Таганрога взволновал этот факт.

Случаи вандализма, к сожалению, нередки в нашем городе. А Пушкинская набережная, где недавно был завершен первый этап реконструкции, установлены новые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники, требует особого внимания.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога. Нам ответили, что муниципальный контракт, действительно, истекает 3 марта. Но сразу же будет заключен новый — на основании Федерального закона № 44 о госзакупках.

«Пушкинская набережная без охраны не останется», — заверили городские власти.

Фото Сергея Плишенко

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администрация Таганрога Пушкинская набережная Таганрог
Таганрогская правда
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