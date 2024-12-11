Вандалы повредили новые беседки в таганрогской роще «Дубки»

Две беседки, расположенные в центральной части рощи «Дубки», повредили вандалы – неизвестные выломали боковые рейки.

Напомним, восемь беседок появились в роще нынешним летом, на втором этапе реконструкции. Четыре расположены около пруда с черепахи, еще четыре – в центральной части. Беседки прекрасно вписались в ландшафт обновленного природного парка и полюбились таганрожцам. Здесь можно укрыться от дождя и палящего в летнее время солнца. Однако оценили комфорт далеко не все…

Это не первый случай вандализма, связанный с рощей «Дубки». Здесь уже ломали скамейки и урны, разбивали фонари, разрисовывали таблички и детскую площадку.

Можно много говорить о несовершенстве проекта реконструкции, недоработках подрядчиков, качестве используемых материалов и так далее. Большинство горожан и гостей Таганрога, которые посещают это популярное место отдыха, отмечают плюсы обновленной рощи. К сожалению, находятся и те, кто чужой труд ни во что не ставит.

Для чего были выломаны рейки у беседок, понять сложно. Для личного пользования или просто из хулиганства? Вряд ли вандалов найдут. Остается только надеяться, что беседки восстановят, а случаев вандализма будет меньше.

Фото «Таганрогской правды»