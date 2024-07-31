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В Таганроге завершена реконструкция центральной части Пушкинской набережной

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В Таганроге завершили первый этап реконструкции Пушкинской набережной. Теперь ее центральная часть стала доступна для горожан и гостей города, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Город

Напомним, что проект был реализован благодаря инвестициям компании «Газпром» при поддержке председателя СФ Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко и Губернатора РО Василия Голубева.

«Центральная часть Пушкинской набережной стала доступна для посещения. Масштабный проект было невозможно воплотить без временных неудобств – ограничения доступа на территорию, где велась реконструкция. Уверен, что таганрожцы и гости города по достоинству оценят обновлённое общественное пространство», — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтирован тротуар на улице Сызранова.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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