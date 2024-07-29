Молодежный фестиваль «Войти в IT», который проводится ежегодно в Таганроге в ИТА ЮФУ, получил поддержку в размере 1 500 000 рублей по итогам заседания конкурсной комиссии на получение гранта Губернатора Ростовской области.

Популярность IT-специальностей на российском рынке с каждым годом набирает обороты, как и интерес инвесторов к производственным стартапам. Студенческий фестиваль «Войти в IT», созданный в 2021 году, продолжит свою миссию по популяризации IT-профессий, вовлечению молодежи в деятельность по созданию стартапов и раннему трудоустройству обучающихся на предприятия реального IT -сектора, познакомит студентов и школьников с разработками обучающихся ЮФУ в области IT-технологий.

В этом году проект будет реализован на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ, участниками проекта станут 700 учащихся и студентов образовательных организаций Ростовской области.

«Проведение этого фестиваля становится еще одной традицией Южного федерального университета. «Войти в IT» — это не только прекрасная возможность познакомиться с компаниями-партнерами нашего института, но и понять, какие задачи они ставят перед собой, что необходимо изучать и осваивать, чтобы решать эти интересные и сложные задачи», — сказал Геннадий Веселов.

Актуальность проекта в очередной раз доказывает полученный на развитие гражданского общества в 2024 году грант Губернатора Ростовской области в размере 1 500 000 рублей.

Добавим, что грантовый проект будет состоять из трех блоков: «IT Онбординг», «Войти в IT» и «Оффер».

Блок «IT Онбординг» включает в себя 10 онлайн-встреч с представителями IT-отрасли, стартаперами, молодыми учеными и организаторами тематических IT-событий. Формат встреч предполагает проведение лекций, мастер-классов и воркшопов.

Блок «Войти в IT» будет реализован в очном формате в Таганроге. Совместно с IT-сообществом Ростовской области для участников будет подготовлена выставка научно-технического творчества, организованы лекции, мастер-классы, форсайт-сессия, митапы и практико-ориентированные игры, направленные на расширение кругозора участников о разнообразии сферы IT-технологий и запрос государственных и бизнес-структур на IT-специалистов в смежных областях.

В рамках блока «Оффер» состоится 10 очных ознакомительных экскурсий, проводимых на площадках действующих предприятий IT-отрасли Ростовской области.

Проект реализуется при поддержке Южного федерального университета и Фонда целевого капитала «IT-эндаумент», Профсоюзной организации ЮФУ и Ассоциации разработчиков цифровых решений «BRAINHORN».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге новую лабораторию открыли в Передовой инженерной школе.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций ЮФУ