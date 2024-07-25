В Таганроге новую лабораторию открыли в Передовой инженерной школе

В Передовой инженерной школе состоялось открытие «Научно-технологической лаборатории проектирования бортовых систем робототехнических комплексов». Новое образовательное пространство открыто на базе дивизиона «Киберфизические платформы».

Благодаря подобным лабораториям формируются новые точки роста, направленные на обеспечение лидирующих позиций ЮФУ в области разработки инновационных робототехнических решений и подготовки инженерных кадров нового поколения для отрасли БАС.

Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко поздравила коллектив ПИШ ЮФУ с открытием лаборатории и отметила, что Таганрог всегда являлся оплотом науки, направленной на обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства.

«Новая лаборатория создана для решения технологических задач университета, региона и государства. Для действующих коллективов это также новая возможность развития профессиональных компетенций. Это особенно важно сегодня, потому что мы ждём новых абитуриентов и рассчитываем, что каждый будет здесь развиваться персонально и участвовать в развитии студенческих команд, которые с первых своих шагов в ЮФУ будут понимать, что отличает университет от любой другой обучающей организации. За эти три года коллективу Передовой инженерной школы ЮФУ удается многое именно благодаря тому, что в процесс привлекается все больше и больше талантливых людей. Три года — небольшой срок для изменений в сознании в сторону большей полезности и продуктивности, но мы активно вкладываемся в инфраструктуру, в человеческий капитал, студентов, преподавателей, исследователей, инженеров, разработчиков и создаем для них более комфортные и современные условия», – отметила Инна Шевченко.

Также Инна Константиновна добавила, что Фонд перспективных исследований является партнером Передовой инженерной школы ЮФУ и новой лаборатории, на протяжении многих лет он во многом определяет стратегию и научно-техническую политику университета. По ее словам, сделать это самостоятельно очень сложно, и Фонд перспективных исследований — один из важнейших центров страны по разработке самых передовых технологий для безопасности государства, который дает возможность смотреть за горизонт, готовить кадры и разработки к будущему, что и должен делать университет.

Директор ПИШ ЮФУ Александр Федотов подчеркнул, что сегодня государство уделяет большое внимание развитию технологий в области роботизированных комплексов и беспилотных систем.

«Три года назад в соответствии с программой развития Передовой инженерной школы мы сделали ставку на отрасль робототехники и ключевых базовых технологий, отвечающих за ее развитие. За это время мы создали уже 5 образовательных пространств и сегодня открываем новую лабораторию с Фондом перспективных исследований, которая поможет закрепить молодые кадры для решения перспективных задач и реализовать все намеченные планы», — сказал он.

Олег Мартьянов, руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ, выразил надежду, что открытая лаборатория поможет в достижении практического результата в области роботизированных комплексов и беспилотных систем.

«Значительную часть своих ресурсов мы будем тратить на реализацию прикладных задач, тех, которые сможем реализовать в течение года. Родина ждет от нас результатов, надеюсь, что у нас с вами все получится», — отметил Олег Мартьянов.

Целью лаборатории является выполнение наукоемких работ в интересах индустриальных партнеров и усиление востребованных промышленностью компетенций студентов ПИШ ЮФУ в области проектирования, алгоритмического и программного обеспечения, прототипирования, информационной защиты бортовых систем робототехнических комплексов, а также развитие соревновательной робототехники в Передовой инженерной школе ЮФУ.

«В лаборатории работают 33 сотрудника. Это преподавательский и научный состав, включая сотрудников по совместительству от предприятий-партнеров, студентов Южного федерального университета различных направлений бакалавриата и магистратуры. Новая лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим выполнять наукоемкие работы в областях компьютерного моделирования, прототипирования, программирования, систем технического зрения, навигации, связи, систем управления, человеко-машинного интерфейса, нейросетевых технологий. В работах используется оборудование на российской электронной компонентной базе и ЭКБ дружественных стран, что позволяет создавать полностью отечественные интеллектуальные системы управления, в том числе группового, навигации и связи для перспективных образцов наземных, воздушных, морских РТК», — рассказал руководитель лаборатории Владислав Хворост.

Благодаря имеющимся и разрабатываемым уникальным робототехническим комплексам, высококвалифицированным сотрудникам лаборатории обеспечиваются лидирующие в РФ и мире позиции ЮФУ в области разработки и подготовки кадров для робототехнической отрасли, а также формируются устойчивые связи с промышленными предприятиями отрасли. Партнерами лаборатории являются Фонд перспективных исследований, АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «КТ-беспилотные системы», АО «ЦКБ МТ Рубин», АО «Эйрбург».

Коллективом лаборатории уже успешно выполнены проекты по разработке системы группового управления автономных необитаемых подводных аппаратов, по разработке специального программного обеспечения на базе отечественных программно-аппаратных средств для реализации задач планирования действий робототехнических систем. Активно ведутся работы по развитию демонстратора имитационно-моделирующего комплекса для исследования эффективности применения РТК, демонстрационного образца разнородной робототехнической группы повышенной автономности, включающей в себя наземные робототехнические платформы, а также БПЛА, демонстраторов технологий интеллектуальной обработки мультиспектральных данных.

Целью развития демонстраторов является комплексная оценка методов группового управления и повышения степени автономности подвижных объектов (РТК), функционирующих в условиях неопределенности при выполнении поставленной задачи.

На данный момент демонстрационный образец разнородной робототехнической группы повышенной автономности с применением робототехнических платформ проекта «Маркер», переданных ЮФУ Фондом перспективных исследований, успешно проходит натурные испытания по отработке сценариев, таких как автономная доставка грузов с использованием РТК, обнаружение очагов возгорания пожаров и противодействие их распространению.

«В планах деятельности лаборатории на 2024-2025 гг. мы ориентируемся на развитие демонстраторов высокого уровня технологической готовности, улучшение компетенций студентов ПИШ ЮФУ путем их привлечения к выполнению НИР и ОКР, прохождению стажировок и практик, привлечение новых предприятий-партнеров для дальнейшего сотрудничества и выполнения по их инициативе наукоемких работ. Также мы намерены проработать программы ДПО, которые позволят развить практические навыки слушателей в области робототехники», — добавил Владислав Хворост.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций ЮФУ