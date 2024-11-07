Полпред Президента РФ представил донскому правительству врио губернатора Ростовской области

7 ноября состоялась официальная церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Правительству Дона нового руководителя региона представил полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественности, СМИ, главы донских муниципалитетов.

Владимир Устинов охарактеризовал Юрия Слюсаря как человека с солидным опытом работы в госорганах, федеральном правительстве, на производстве, в компании мирового уровня — Объединенной авиастроительной корпорации. И пожелал ему придать новый импульс развитию Ростовской области.

Юрий Слюсарь в ответном слове отметил, что предложение Президента РФ Владимира Путина возглавить донской регион для него — большое доверие и ответственность.

«Я благодарен Президенту за это решение, потому что для меня это возможность оказаться на родной земле. Моя задача — не подвести, оправдать доверие. И сделать главное — завоевать доверие земляков. Ростовская область — важный, крепкий регион, с крупными предприятиями, развитой инфраструктурой, большим потенциалом. Работать над его развитием — наша с вами задача», — подчеркнул врио губернатора.

Также Юрий Слюсарь поблагодарил Василия Голубева за плодотворную работу на благо Дона. Василий Голубев в свою очередь сказал, что успешное решение задач, стоявших перед Ростовской областью, было возможным благодаря инициативе и сплоченности жителей региона.

«Я желаю Вам, Юрий Борисович, хорошей динамики — в работе, развитии социальной сферы, в успешной реализации новых проектов и планов, а также — поддержки земляков», — ответил Василий Голубев.

После официального представления Юрий Слюсарь ответил на вопросы журналистов. И заявил, что назначение на должность главы донского региона было для него ожидаемым.

«Здесь у меня живёт много родственников, здесь живёт моя мама. Ростов — мой родной город, моё сердце. Поэтому я с благодарностью принял решение Президента», — приводит donland.ru слова Юрия Слюсаря.

Напомним, 4 ноября Василий Голубев заявил о своем уходе с должности губернатора Ростовской области в связи с переходом на другую работу. В этот же день Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Выборы главы донского региона назначены на 14 сентября 2025 года.

Фото: donland.ru