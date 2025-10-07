Главная » Город

Погода в Таганроге 7 октября: потеплеет до +22°, малооблачно, без осадков, магнитная буря

Обещанное синоптиками «бабье лето», похоже, пришло в Таганрог. Во вторник, 7 октября, будет почти по-летнему тепло, дожди и сильный ветер не прогнозируются. Магнитное поле слегка возмущенное.

В среду, 8 октября, станет чуть прохладней, облачно. Вторая половина недели обещает быть дождливой, похолодает до +15°.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +19°…+22° (по ощущениям, как +18°). Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-9 метров в секунду. Влажность 52%.

Вечером и ночью облачно, влажность 60%. Температура воздуха +16°…+18° (будет ощущаться, как +15°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое, в течение суток составит 756-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный), слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 11 часов 22 минуты, полнолуние.

Фото «Таганрогской правды»

