По прогнозам синоптиков, «бабье лето» придет в Ростовскую область после 5 октября

С 5–6 октября в донском регионе ожидается наступление «бабьего лета». Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на ведущего синоптика Ростовского гидрометцентра Ольгу Чупрову.

Температура воздуха в октябре будет соответствовать климатической норме, а количество осадков ожидается в пределах нормы или даже выше. Ждать потепления, традиционного для «бабьего лета», дончанам стоит уже в ближайшие дни.

«В первой декаде октября возможны дожди в ночные и утренние часы, вероятны туманы. Ночью температура будет колебаться от +5 до +13 °С, на севере области может опускаться до 0 °С», — приводит «Молот» слова Ольги Чупровой.

Дневная температура будет варьироваться от +10 до +15 °С, на юге региона может достигать +19 °С.

Во второй половине первой декады октября температура поднимется до 16–20 °С, в южных районах возможны отдельные дни с температурой до +27 °С.

После 10 октября погода изменится: ожидаются дожди и похолодание. Ночью температура опустится до +6 °C, а к концу периода возможно понижение до –3 °C. Днём температура воздуха в среднем составит от +12 до +17 °C.

«Третья декада октября может быть не только дождливой, но и с осадками смешанного характера, включая мокрый снег. Наибольшая вероятность таких осадков ожидается на севере и в центре области, но они возможны и на юге», — пишет источник.

Ночью температура будет колебаться от +4 до +9 °С, а во второй половине декады — от +1 до +6 °С. В отдельные ночи возможно похолодание до –4 °С. Днем воздух прогреется местами до +17 °С, но к концу месяца опустится до +9 °С.

Фото Сергея Плишенко

