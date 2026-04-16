Погода в Таганроге 16 апреля: потеплеет до +17°, малооблачно, без осадков и магнитных бурь

Теплая, комфортная погода ожидает Таганрог в четверг, 16 апреля. Дожди не прогнозируются, ветер слабый, 3-4 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +17°, в ночи слегка похолодает. Влажность средняя 39-50%.

В пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, будет по-летнему тепло — +18°…+20° в дневное время. Без осадков и сильного ветра. К началу следующей недели похолодает на 3-4 градуса, ожидаются дожди.

По данным Ростгидромета, 16 апреля в Таганроге утром и днем солнечно, температура воздуха +16°…+17° (по ощущениям, как +14°). Осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 39%.

Вечером и ночью также малооблачно, влажность 50%. Без осадков. Температура воздуха +12°…+14° (будет ощущаться, как +11°). Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 5 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +10°. Световой день составляет 13 часов 39 минут, старая луна. Магнитное поле спокойное.

Фото «Таганрогской правды»