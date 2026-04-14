Погода в Таганроге 14 апреля: прохладно и облачно, возможен небольшой дождь, +13 °С

Апрельская погода в Таганроге сегодня и в последующие несколько дней держит постоянство: температура воздуха уверенно преодолевает отметку выше 10 градусов, переменная облачность, временя от времени — вероятность дождя. Устойчиво сухая и солнечная установится не ранее следующей недели.

Температура воздуха утром во вторник, 14 апреля, составила 9 градусов тепла (по ощущениям — холоднее на несколько градусов), ветер западный, 8 метров в секунду. В течение дня столбик ртутного термометра будет подниматься вверх и достигнет отметки +13° С. Вечером и ночью — 12-13 градусов выше ноля.

Влажность сегодня утром составила 65%, в течение дня немного снизится, до 55%. Синоптики прогнозируют сегодня в дневные и вечерние часы кратковременный слабый дождь. Завтра — без осадков.

Атмосферное давление сегодня держится на уровне 761 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (умеренный). Магнитное поле спокойное — оценивается на 3 балла.

Температура воды в Таганрогском заливе — +8°С. Световой день становится еще длиннее и сегодня составит 13 часов 32 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 5.38, заход будет в 19.10.

