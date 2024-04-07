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Под Таганрогом упал беспилотник самолетного типа

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Сегодня, 7 апреля, в соцсетях и мессенджерах стала появляться информация о падении беспилотника неподалеку от Таганрога – в частном домовладении Матвеева Кургана.

Новости Таганрога

Некоторые СМИ написали, что украинский беспилотник летел в сторону Таганрога и был сбит средствами российской РЭБ. Обломки упали во двор частного дома. Однако на официальных ресурсах Минобороны РФ не сообщается о работе ПВО 7 апреля над территорией Ростовской области. Известно лишь об отраженных атаках БПЛА в Белгородской и Брянской областях.

Сообщение об упавшем беспилотнике прокомментировали в правительстве региона.

Действительно, сегодня, 7 апреля, днём в Матвеевом Кургане произошло падение БПЛА самолетного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено, — уточнила пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

О пострадавших и разрушениях также не сообщается.

5 апреля российская ПВО отразила массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область. В Морозовском районе в результате детонации одного из дронов получили травмы 8 человек, которые проводили следственные действия на месте падения беспилотника.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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