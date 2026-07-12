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Под Таганрогом открылась смена военно-патриотического лагеря «Юные витязи»

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Настоятель храма пророка Илии в Таганроге иерей Павел Дудоладов отслужил молебен и благословил юношей и девушек.

Новости Таганрога

На прошлой неделе состоялось открытие смены военно-патриотического лагеря «Юные витязи». Мероприятие прошло на базе отдыха в поселке Красный Десант Неклиновского района. Лагерь организуется ежегодно по инициативе члена комиссии по физической культуре и спорту Ростовской-на-Дону епархии Олега Овчаренко и директора ООО «Лодос» Федора Тумашенко.

В рамках программы участники — юноши и девушки — осваивают начальную военную и строевую подготовку, а также получают базовые навыки тактической медицины. Знакомство с нравственными и духовными основами осознанного служения Отечеству проводит настоятель храма пророка Илии в Таганроге иерей Павел Дудоладов.

Священник посетил церемонию открытия смены, отслужил молебен на начало доброго дела и благословил «юных витязей». В своем напутственном слове отец Павел пожелал юношам и девушкам, «чтобы Господь дал вам сил на учёбу и тренировки, на преодоление трудностей, на добрые поступки и, конечно, хороший отдых!»

Фото: pravtaganrog.ru

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Таганрогская правда

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