«По стопам праведного Павла Таганрогского»: рассказываем подробно о новом паломническом маршруте

Таганрог, известный как малая родина великого Чехова, стал и местом притяжения для русских православных людей, приезжающих к нам поклониться и помолиться святому праведному старцу Павлу Таганрогскому.

Идя навстречу прибывающим в наш город паломникам, настоятель Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) и его единомышленники разработали паломнический маршрут «По стопам праведного Павла Таганрогского». Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в течение минувшей зимы в связи с этим туром в Таганрог приезжал даже дважды. Новый маршрут уже востребован как паломниками, так и туристами. Наш собеседник — автор идеи и главный ее исполнитель, настоятель Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев).

— Святой праведный старец Павел Таганрогский — один из наиболее почитаемых святых на Юге России. Он становится и всё более известным во всем нашем Отечестве, — отмечает отец Маврикий. — К нему приезжают люди из разных регионов нашей страны — не только помолиться у его мощей, но и посетить место его захоронения и место его подвига — домик, где он жил, называемый в народе кельей старца Павла, по адресу: переулок Тургеневский, 82. Поэтому коллегиально было принято решение о создании паломнического маршрута, владыка митрополит Меркурий благословил нас на это.

— Сколько пунктов у этого маршрута?

— Три. Первый — Никольский храм, где почивают мощи. Здесь паломники и туристы могут ознакомиться с жизнью старца Павла, с историей храма, увидеть копию знаменитого «Туманного колокола», посетить работающий при храме Музей истории и культуры Приазовья.

Второй пункт — Старое кладбище. Там гости в первую очередь посещают Всехсвятский храм, где совершалось отпевание старца. Этот храм единственный в Таганроге не подвергся разорению в советские годы, поэтому там собраны уцелевшие старые иконы со всего города.

Приобщившись к святыням, узнав историю храма, паломники направляются в часовню, где покоился старец Павел, и доныне покоятся его ученики и сподвижники, в частности, старица Мария Величко. Сейчас мы собираем документы для ее канонизации (церковного прославления). Настоятель Всехсвятского храма протоиерей Игорь Ковалев проводит в часовне панихиды, молебные пения.

За часовней находятся захоронения других учеников старца Павла, там готовится реконструкция: будут поставлены памятники, это место обозначат указателем. По желанию паломников на Старом кладбище проводится экскурсия «Вехи христианства», в разработке этого маршрута участвовали мой помощник Александр Юрченко, смотритель кладбища Елена Алексеенко и депутат городской Думы Елена Сирота.

— А про новый иконостас в часовне святого Павла Таганрогского расскажете?

— Еще в 2015 году в часовне старца Павла были установлены новые мраморные надгробия. Владыка митрополит Меркурий еще тогда благословил на разработку нового иконостаса, а если точнее, на восстановление иконостаса, который был в прежней часовне. В 1912 году, после пожара, уничтожившего деревянную часовню, старица Мария получила у Священного Синода разрешение на строительство каменной часовни над могилой старца Павла. На средства благотворителей в отстроенной часовне установили мраморный иконостас с живописными иконами. В те времена, в начале ХХ века, Таганрог являлся крупным международным торговым портом.

Очевидно, этот иконостас изготовили в Италии, а в Таганроге собрали и смонтировали. По сохранившейся фотографии в проектной мастерской был заказан подобный иконостас. Он изготовлен из литьевого камня (искусственного мрамора) в городе Волгодонске, благоукрасителем стал индивидуальный предприниматель Андрей Николаевич Якимов, который пожертвовал на это благое дело личные средства.

Откликнувшись на обращение духовного наставника таганрогских казаков, настоятеля Всехсвятского храма протоиерея Игоря Ковалева, элементы и конструкции нового иконостаса для монтажа в часовню перенесли казаки ГКО «Таганрогское». Иконостас уже смонтирован. 23 марта, в день памяти (в день блаженной кончины) святого Павла Таганрогского, ожидается приезд в Таганрог владыки митрополита, и новый иконостас будет освящен.

В часовне появится и небольшая историческая экспозиция. Когда обретались мощи старца Павла, были найдены некоторые вещи: пузырек с освященным маслом, который клался в гроб, ручки от него. Выставлена часть гроба старицы Марии (ее мощи при перезахоронении переложили в новый гроб). Будут представлены фотографии двух предыдущих часовен на могиле старца Павла (нынешняя – уже третья), фотографии погребения старицы Марии. Художник-иконописец Иван Харьков написал большой портрет старицы Марии, он тоже находится в часовне. Туда же мною передан первый покров с мощей старца Павла, он тоже будет представлен в этой экспозиции.

— Спасибо! А третий пункт маршрута — келья?

— Конечно! Третий, заключительный пункт паломнического маршрута — домик и подворье Павла Таганрогского: люди молятся в келье, хранитель кельи отец Ефрем (Устименко) проводит экскурсии, рассказывает об общине, как она жила уже после смерти старца Павла, как эта келья была передана Церкви.

После экскурсии паломники могут пообедать в трапезной. Для нее было закуплено специальное оборудование, составлено меню, включающее блюда традиционной южнорусской кухни. Все продукты у нас — местные, летом и осенью делаем консервацию, заготавливаем рыбу. Вместимость нашей трапезной — сто человек: такое число паломников мы можем кормить одновременно.

— На подворье очень красиво. Да и Старое кладбище — настоящий музей под открытым небом. На память у многих паломников и туристов останутся фотографии…

— И не только. Мы разработали Подорожную грамоту: ее можно взять в свечной лавке и в каждом пункте паломнического маршрута ставить в нее печати. У нас четыре печати разных цветов. Паломнический тур «По стопам праведного Павла» будет проводиться в одном из двух вариантов: либо на автотранспорте, либо в пешей прогулке, в ходе которой рассказывается история города. В наших планах — разработка расширенного варианта паломнического тура. Если паломники станут приезжать к нам на целый день, мы будем вариативно — для желающих — включать экскурсию по историческому центру Таганрога и посещение чеховских мест.

— Кто ваши главные помощники в этом новом деле?

— Ответственная за паломнические туры в нашей общине — Людмила Лисицына — наша певчая, она же работает в Воскресной школе: принимает заказы на туры, обрабатывает заявки. Ответственный за экскурсии — Александр Юрченко.

— Где можно получить более подробную информацию об этом паломническом туре?

— На нашем сайте. Мы значительно обновили сайт нашего Никольского храма. С его помощью теперь можно и свечу поставить у мощей старца Павла, и требы заказать, подав онлайн-записки: ежедневно утром и вечером мы распечатываем записки, которые передаются для молитвенного поминовения. На сайте — разнообразные сведения о храме и жизни прихода, объявления о прибытии икон с мощами и других святынь. Также здесь есть вкладка «Паломничество», где размещена подробная информация о паломническом туре.

Беседовал Антон САХНОВСКИЙ, фото Таганрогского благочиния и Сергея Плишенко