Митрополит Меркурий посетил Таганрог 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий прибыл в Таганрог с рабочим визитом, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Митрополит Меркурий посетил храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, расположенный в переулке Машинном, 5. В прошлом году храм отметил 80-летие, а сейчас здесь активно ведется строительство нового храмового комплекса. Завершить его планируется в следующем году, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Также глава Донской митрополии побывал в двух музеях Таганрогского музея-заповедника – мемориальном музее «Домик А.П. Чехова» и открывшемся в этом году «Доме П.Е. Чехова».

В завершение поездки митрополит посетил келью святого праведного Павла Таганрогского, где совершил краткий молебен.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева