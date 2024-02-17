Главная » Новости Таганрога

Митрополит Меркурий посетил Таганрог 17 февраля

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

Сегодня, 17 февраля, глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий прибыл в Таганрог с рабочим визитом, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Новости Таганрога

Митрополит Меркурий посетил храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, расположенный в переулке Машинном, 5. В прошлом году храм отметил 80-летие, а сейчас здесь активно ведется строительство нового храмового комплекса. Завершить его планируется в следующем году, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Также глава Донской митрополии побывал в двух музеях Таганрогского музея-заповедника – мемориальном музее «Домик А.П. Чехова» и открывшемся в этом году «Доме П.Е. Чехова».

В завершение поездки митрополит посетил келью святого праведного Павла Таганрогского, где совершил краткий молебен.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика