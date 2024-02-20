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В часовне Павла Таганрогского установлен новый иконостас

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В расположенной на Старом кладбище часовне святого праведного старца Павла Таганрогского установлен новый иконостас. Он изготовлен из литьевого камня (искусственного мрамора) в мастерских ООО «Благовест» города Волгодонска.

Новости Таганрога

Откликнувшись на обращение духовного наставника таганрогских казаков настоятеля Всехсвятского храма протоиерея Игоря Ковалева, из грузового автотранспорта элементы и конструкции нового иконостаса для последующего его монтажа в часовню бережно перенесли казаки ГКО «Таганрогское».

Иконостас уже смонтирован.

Как нам сообщили в Таганрогском благочинии, планируется, что митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий освящение нового иконостаса проведет 23 марта – в день памяти (день блаженной кончины) святого Павла Таганрогского.

Ранее мы сообщали, что митрополит Меркурий с рабочим визитом посетил Таганрог 17 февраля.

Антон Сахновский, фото предоставлено Таганрогским благочинием

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Таганрогская правда
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