Отопительный период проходит в Таганроге в штатном режиме

Заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов прокомментировал сообщения о том, что город не получил паспорт готовности к отопительному периоду.

15 ноября Северо-Кавказское управление Ростехнадзора на своих информационных ресурсах опубликовало список городов и районов Ростовской области, не получивших паспорта готовности к зиме. В Их числе оказался и Таганрог.

«Из 49 муниципальных образований Ростовской области паспорта готовности получил 41 муниципалитет. Неготовыми признаны города Ростов-на-Дону, Азов, Новочеркасск, Шахты, Таганрог, а также Азовский, Миллеровский и Родионово-Несветайский районы. В сравнении с прошлым годом результат ухудшился на 4,1%», — говорится в сообщении Ростехнадзора.

Егор Долматов, комментируя ситуацию, отметил, что Таганрог в этом году получил от Ростехнадзора 30 замечаний по вопросам подготовки к отопительному периоду.

«Мы замечания устранили, но остались те, которые требуют дополнительного финансирования. Например, внесение изменений в модель теплоснабжения города. Это связано с тем, что у нас есть теплоснабжающая организация, имеющая свою котельную, — ТАНТК им. Бериева. Завод включен в проверку Ростехнадзора на 2025 год, поэтому паспорт в нынешнем году выдан не был», — пояснил замглавы.

И добавил, что ситуация с паспортом готовности «на физику прохождения отопительного периода никак не повлияет». Жители Таганрога получают тепло в дома в штатном режиме.

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Фото из архива (donland.ru).