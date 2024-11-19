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Егор Долматов рассказал жителям Таганрога об особенностях ремонта Бакинского моста

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После того, как Бакинский мост открыли для движения транспорта, автомобилисты стали жаловаться, на то, что дорога не соответствует нормативам — машины «буквально подпрыгивают на стыках».

Новости Таганрога

Заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов рассказал, почему это происходит.

Егор Долматов отметил, что Бакинский мост — это дорога от светофора на улице Лизе Чайкиной до перекрестка улиц Морозова и Щаденко. Отремонтировано было 78 метров дорожного покрытия.

«Напомню, что в ремонт входило восстановление гидроизоляции, бетонного основания моста и асфальтобетонного покрытия. Деформационные швы, которые мы сейчас видим, и о которых говорят автомобилисты, были, есть и будут. Они используются для равномерного распределения нагрузки. На Бакинском мосту используются деформационные швы открытого вида», — пояснил замглавы администрации.

Также Егор Долматов рассказал, что помимо ремонта самого моста идет и ремонт подъездных путей к нему. 19 ноября была отфрезирована улица Бакинская. Здесь через несколько дней уложат новый асфальт.

Добавим, что Бакинский мост открыли после ремонта 14 ноября. Следующей ночью на него нанесли дорожную разметку.

Фото администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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