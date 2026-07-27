Оперативный ремонт светофоров в Таганроге помог обезопасить движение на четырёх перекрестках

27 июля в Таганроге специалисты коммунальных служб отремонтировали светофоры на четырех городских перекрестках. О поломках в аварийно-диспетчерскую службу сообщили жители.

Информацию о неработающих светофорных объектах оперативно передали работникам МКУ «Благоустройство», и сегодня ремонтные работы уже завершены. Движение на перекрестках полностью наладили по следующим адресам: улица Москатова — Северная проходная, улица Щаденко — трамвайная линия, улица Лизы Чайкиной — переулок 7-й Новый, улица Александровская — переулок Красный.

Как отметили в МКУ «Благоустройство», сигналы от горожан помогают держать ситуацию под контролем. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (86344) 3-14-06.

Ранее мы рассказали, что Центральный пляж Таганрога восстановили после очередного размыва.

Фото МКУ «Благоустройство»