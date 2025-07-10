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Около 1200 участников СВО и членов их семей из Ростовской области прошли диспансеризацию

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Для прохождения диспансеризациbя участникам СВО и их близким выделен отдельный день — одна суббота ежемесячно. Это сделано, чтобы избежать очередей в медучреждениях.

Новости Ростовской области

Итоги работы органов власти по предоставлению мер соцподдержки участникам и ветеранам спецоперации, а также членам их семей были проанализированы на  заседании профильной межведомственной комиссии, которое состоялось 10 июля под председательством замгубернатора Ростовской области Дмитрия Водолацкого.

Диспансеризация участников СВО и членов их семей проводится по линии областного Минздрава. Медосмотры уже прошли около 1200 человек. Тем, кто проживает в отдаленных районах, помогают добраться до медучреждений сотрудники администраций муниципалитетов и регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Также формируются мобильные бригады медиков с передвижными медицинскими комплексами, которые выезжают в сельские районы.

Медицинскую реабилитацию в текущем году прошли более 100 участников СВО и почти 600 членов их семей.

Напомним, по поручению главы региона Юрия Слюсаря в Ростовской области участники СВО могут получить льготное зубопротезирование в государственных медорганизациях. В 2025 году на эту меру соцподдержки в бюджете региона запланировано более 10 млн рублей.

На Дону созданы условия для трудоустройства участников СВО и их близких — разрабатываются персональные программы по содействию в поиске работы. Предоставляется возможность профессионального обучения, повышения квалификации, получения консультаций по выбору профессии. Эти услуги доступны во всех центрах занятости Ростовской области.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и внедрением новых мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

«Все задачи должны быть выполнены в установленные сроки. От нашей быстрой и слаженной работы зависит реальная помощь тем, кто защищает нашу страну, и их близким», — отметил Дмитрий Водолацкий.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда

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