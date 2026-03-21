Продолжается Великий пост, который продлится, как всегда, до праздника Светлой Пасхи. И мы по традиции предлагаем сегодня приготовить постное блюдо.

Но кто сказал, что оно не может быть вкусным? К тому же это блюдо является одним из символов национальной грузинской кухни. Итак, будем готовить сытное лобио из красной фасоли с добавлением специй, зелени и грецких орехов по классическому рецепту.

Интересную кулинарную историю о происхождении и секретах блюда тоже расскажем.

Ингредиенты:

красная фасоль — 300 г,

репчатый лук — 2 шт.,

чеснок — 4 зубчика,

грецкие орехи — 100 г,

растительное масло — 2–3 ст. л.,

кинза свежая — 1 пучок,

хмели-сунели — 1 ч. л.,

красный молотый перец — ½ ч. л.,

молотый кориандр — ½ ч. л.,

винный уксус или лимонный сок — 1 ст. л.,

соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала промываем фасоль под проточной водой и замачиваем на 6–8 часов, а лучше на ночь, чтобы сократить время варки и сделать ее более мягкой. После этого сливаем воду, заливаем свежую и варим на среднем огне до готовности (примерно 1,5–2 часа), при этом вода должна полностью покрывать фасоль. В конце варки не забываем посолить. Когда фасоль станет мягкой, сливаем лишнюю жидкость, оставив немного для консистенции блюда.

Теперь очищаем, мелко нарезаем лук и обжариваем в разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Затем нужно очищенные грецкие орехи измельчить в блендере или растолочь в ступке. Потом мелко нарезать чеснок и свежую кинзу, смешать орехи с чесноком, добавить хмели-сунели, молотый кориандр, красный перец и соль. В большой сковороде соединяем уже готовую фасоль с обжаренным луком, добавляем орехово-чесночную смесь и хорошо перемешиваем. И, наконец, вливаем винный уксус или лимонный сок для придания легкой кислинки.

Перемешав все ингредиенты, накрываем сковороду крышкой и томим лобио на слабом огне 10–15 минут. А в процессе добавляем немного оставшегося от приготовления фасоли отвара, чтобы блюдо не получилось слишком густым.

Наше лобио с грецкими орехами по-грузински готово! Оно получилось очень сытное, аромат просто потрясающий. Украшаем блюдо свежей кинзой и подаем по желанию в теплом или холодном виде с лавашем либо белым хлебом. Пробуем и наслаждаемся восхитительным вкусом!

Кулинарные истории

Слово «лобио» в переводе с грузинского означает просто «фасоль». Но в русском языке оно превратилось в название одного из самых популярных блюд кавказской кухни. Интересно, что история лобио началась вовсе не с той фасоли, которую мы знаем. Изначально, с глубокой древности, грузины готовили это блюдо из гиацинтовых бобов (долихоса) — растения, пришедшего, предположительно, из Восточной Африки.

Обыкновенная фасоль, которая сегодня ассоциируется с лобио, — уроженка Америки. Она попала в Грузию лишь в конце XVII века и со временем полностью вытеснила долихос, унаследовав его имя. С блюдом связана красивая легенда. Говорят, что его впервые оценила мудрая царица Тамара. В одном из походов ее уставшее войско накормил юноша, использовав лишь фасоль и пряности. Царица, попробовав сытное блюдо, спросила его название. «Лобио», — ответил юноша. Так простая еда вошла в историю.

Приготовление лобио — это почти ритуал. Фасоль долго замачивают, а затем варят особым способом, чтобы она стала нежной и при этом не разварилась в кашу. Но истинная душа блюда рождается после. Основу его вкуса составляют «три кита»: много репчатого лука, который часто обжаривают, толченые грецкие орехи для кремовой текстуры, зелень и специи (кинза, базилик, чеснок, хмели-сунели, уцхо-сунели). Именно зелень, особенно кинза, является визитной карточкой лобио, делая его аромат свежим и ярким.

Это блюдо едят и горячим как основное, и холодным как закуску, а сдобный грузинский хлеб «шоти» или «тонис пури» идеально подходит, чтобы собрать со дна тарелки всё самое вкусное. В разных регионах Грузии лобио готовят по-своему: где-то добавляют ткемали для кислинки, где-то — гранатовые зёрна для сочности, а в сезон делают «зеленое лобио» — из стручковой фасоли, иногда даже с мясом. Лобио давно перешагнуло границы Грузии. Это блюдо стало символом гостеприимства, домашнего уюта и той простой мудрой кухни, которая кормит, согревая душу.

На главной — изображение от ededchechine на Freepik