Новый питомец: молодую рысь Аврору можно увидеть в Ростовском зоопарке

«Семейство» Ростовского зоопарка пополнилось новым питомцем — в вольер выпустили двухлетнюю рысь Аврору. Теперь познакомиться с ней могут все желающие.

Рысь Аврора родилась в Челябинском зоопарке 16 мая 2022 года, в Ростов-на-Дону приехала уже из Адыгеи в ноябре прошлого года.

«Двухлетняя самочка благополучно прошла карантинный период и теперь её можно увидеть на экспозиции животных. Вольер расположен рядом со станцией №8 зоопарковского «Метро» и соседствует с гималайской медведицей Урсулой, нутриями и дикобразами», — рассказал Ростовский зоопарк на своих информационных ресурсах.

Как и других питомцев — леопарда и льва — Аврору порадовали пушистой елочкой, которую очень любят животные. Напомним, нераспроданные перед Новым годом хвойные деревья предприниматели Ростова отдали в зоопарк.

Ранее мы сообщали, что в Ростовском зоопарке появилась полярная сова.

Фото и видео Ростовского зоопарка