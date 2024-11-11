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В Ростовском зоопарке появилась полярная сова

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Хищница прибыла в донскую столицу из Липецка.

Новости Ростовской области

В Ростовском зоопарке сообщили о пополнении коллекции полярных животных. Самка полярной совы, которой уже год и несколько месяцев, поселилась в комплексе «Хищные птицы».

Полярная сова родилась в Липецком зоопарке, ее родителями стали «две прекрасные особи этого вида – Буклет и Букля», говорится сообщении.

Полярная сова — одна из самых загадочных и удивительных птиц. Она безраздельно властвует в тундре, конкурируя за охотничьи угодья лишь с немногими другими хищными птицами.

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Фото: Ростовский зоопарк

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Таганрогская правда
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