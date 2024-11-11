В Ростовском зоопарке появилась полярная сова

Хищница прибыла в донскую столицу из Липецка.
В Ростовском зоопарке сообщили о пополнении коллекции полярных животных. Самка полярной совы, которой уже год и несколько месяцев, поселилась в комплексе «Хищные птицы».
Полярная сова родилась в Липецком зоопарке, ее родителями стали «две прекрасные особи этого вида – Буклет и Букля», говорится сообщении.
Полярная сова — одна из самых загадочных и удивительных птиц. Она безраздельно властвует в тундре, конкурируя за охотничьи угодья лишь с немногими другими хищными птицами.
Читайте также ➡️Ранее сообщалось, что В Ростовском зоопарке появился на свет малыш гуанако
Фото: Ростовский зоопарк
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».