Новое в законодательстве: что изменится в жизни жителей Таганрога с марта

Госуслуги на своих информационных ресурсах рассказали об основных изменениях, которые ждут жителей Таганрога и россиян в целом с марта 2024 года.

Так, теперь полис ОСАГО можно купить на срок от одного дня до трех месяцев. До 2 марта минимальный срок действия страховки — 3 месяца, в исключительных случаях. Обычный договор — минимум на год. При покупке краткосрочного полиса он начнет действовать через 3 дня. Понижающие коэффициенты для стоимости установят сами страховщики.

Оклады медработников в регионах вырастут на 50%. В малых населенных пунктах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек вводятся ежемесячные доплаты: 29 000 рублей — врачам, 13 000 рублей — среднему медперсоналу. Если население меньше, доплаты составят 50 000 и 30 000 рублей.

Сельскохозяйственные животные подлежат обязательной маркировке. У коров, свиней, домашней птицы, коз, овец и других животных будет уникальный код в единой базе. Учет — бесплатный. Домашних животных маркировать не потребуется.

Устанавливаются новые требования к условиям в зоомагазинах: как оснащать вольеры, какую температуру поддерживать, что необходимо учитывать для каждого вида животных.

Банки будут внимательнее относиться к заемщикам с высокой долговой нагрузкой: Центробанк устанавливает надбавки к коэффициентам риска для ипотеки, чтобы снизить закредитованность.

Собственники аварийного жилья смогут получать недвижимость по договору соцнайма вне очереди.

Ресурсы, которые объясняют, как обходить блокировки запрещенных сайтов и оплатить VPN-сервисы, попадут в реестр Роскомнадзора. Доступ к ним будет ограничен. Использование VPN нарушением не является, санкций за это не предусмотрено.

Заявление на возмещение по вкладу при отзыве лицензии у банка можно подать онлайн.

Также в ближайшее время будут реализованы инициативы президента по итогам послания Федеральному Собранию. Они касаются продления льготной ипотеки, повышения налоговых вычетов, образования и бизнеса.

Фото Сергея Плишенко