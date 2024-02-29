Новые нацпроекты, экономика, поддержка семей и ветеранов СВО: о чем говорил Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию

Сегодня, 29 февраля, Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию. Его выступление длилось чуть больше двух часов. Были обозначены основные векторы развития России на ближайшие шесть лет.

Особое внимание президент уделил социальной политике и поддержке семей. Владимир Путин поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей, а также объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Будут разработаны дополнительные меры для улучшения демографической ситуации. Регионы страны с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 млрд рублей на расширение мер поддержки семей. Ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семей с детьми до 6 лет, а выплату в 450 000 рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка продлят до 2030 года.

Большая многодетная семья должна стать нормой, — подчеркнул Владимир Путин.

Также глава государства детально затронул вопрос о совершенствовании системы образования. Президент поручил запустить новый национальный проект «Молодёжь России», который будет посвящён будущему страны. С 1 сентября предложено ввести доплату в 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. С 1 марта вдвое увеличат федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах — до 10 тыс. рублей А к 2025 году должна быть разработана новая модель оплаты труда бюджетников.

Сегодняшние подростки должны стать профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века, — заявил президент.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что механизм ЕГЭ следует пересмотреть. Ученики должны получить возможность пересдать по выбору один из предметов до конца приёмной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учётом нового результата.

Президент поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. И предложил расширить программу «Пушкинская карта».

Не остались без внимания и участники СВО, и военный потенциал страны. Владимир Путин назвал подлинной элитой России всех, кто сегодня служит стране, сделав акцент, что именно они должны выходить на первые роли в образовании, в госкомпаниях и других сферах. Ветераны СВО, а также солдаты и офицеры смогут подать заявления для участия в первом потоке кадровой программы «Время героев». С 1 марта принять в ней участие смогут ветераны боевых действий на Украине, солдаты и офицеры. Также ветераны смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность. Дополнительно участники СВО получат право на льготную ипотеку 2%.

Что касается регионов, президент определил актуальные направления для работы. Владимир Путин предложил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, а средства, которые регионы возвращают в бюджет по кредитам, направлять на развитие субъектов страны.

Говоря об экономике, Глава государства подчеркнул, что в прошлом году Россия опередила все государства «Большой Семёрки» по темпам роста экономики и в ближайшей перспективе войдёт в четвёрку крупнейших экономик мира. Рост экономики должен конвертироваться в увеличение доходов населения. Кроме того, бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов. Владимир Путин поручил с 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощённой на общую систему налогообложения. Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. Также с 2025 года необходимо минимизировать проверки.

В своём обращении Президент в очередной раз обратился к Западу, акцентируя внимание, что мы живём во время глобальных изменений. Прежний мировой правопорядок уже стал пережитком истории. Сегодня мы все должны строить многополярный мировой порядок, в котором нет места гегемонии. При этом он указал, что Россия никому не позволит вмешиваться и влиять на свои внутренние процессы и всегда будет отстаивать суверенитет.

Мы одна большая семья, мы вместе и потому всё сделаем так, как хотим, планируем и мечтаем, — завершил свою речь Владимир Путин.

Отметим, что за оглашением послания Владимира Путина Федеральному Собранию в зале Гостиного двора в Москве следил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Вместе с главой донского региона в заслушивании послания от Ростовской области приняли участие председатель Заксобрания Александр Ищенко, руководитель Общественной палаты Вячеслав Кущев, депутаты Государственной думы РФ.

Президент представил впечатляюще продуманную, очень конкретную, буквально пошаговую государственную программу вложений в человека и всё, что его окружает. Инициированные главой государства новые национальные проекты — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» — содержат комплекс мер по каждому направлению. Базой для этих глобальных вложений станет понятное и последовательное развитие отечественной экономики, в основе которого — технологический суверенитет страны. И конечно, отдельная благодарность главе государства за решения по региональному и муниципальному развитию, — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Фото: kremlin.ru