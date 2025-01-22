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Ночью на Дону сбито 15 БПЛА, обломки упали рядом с детсадом

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В ночь на 22 января над территорией Ростовской области сбито 15 беспилотников. Некоторые обломки упали на территории частных домов и рядом с детским садом. Подробности ночной атаки сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

Напомним, что силы и средства ПВО начали отражать воздушную атаку врага вчера вечером в 21.30. До полуночи было уничтожено 9 беспилотников.

«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — рассказал глава донского региона.

По данным дежурных служб, в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка». К счастью, никто из людей не пострадал.

«По предварительным данным, разрушений на земле нет. Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады», — сообщил Юрий Слюсарь.

По его словам информация о последствиях ночной атаки еще будет уточняться.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 21 января на севере Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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