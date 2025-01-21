В Ростовской области силы ПВО отражают атаку БПЛА

21 января с 21.30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито 3 БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 21 января на севере Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах.

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