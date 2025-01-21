Ночью вражеские дроны атаковали север Ростовской области

В ночь на 21 января Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото Сергея Плишенко (из архива)
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