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Ночью вражеские дроны атаковали север Ростовской области

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В ночь на 21 января Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

«Минувшей ночью на севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Оперативные дежурные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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