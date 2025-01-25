На трассе в Ростовской области перевернулся автобус с рабочими

В результате ДТП пострадал один из пассажиров. Госавтоинспекция и прокуратура Ростовской области проводят проверку обстоятельств аварии.

ДТП произошло 24 января в 22.10 на 1 км + 750 м автодороги «Подъезд от М-4 «Дон» к г. Зверево». 36-летний водитель, управляя автобусом «ПАЗ», по предварительным данным, не учел метеорологические дорожные условия (сильный туман), не справился с управлением, из-за чего автобус слетел на обочину и перевернулся.

В транспортном средстве находились 9 пассажиров — рабочие шахты.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 53-летний пассажир «ПАЗ» получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее мы сообщали, что 23 января 37-летний рабочий погиб в Ростовской области на территории горнодобывающего карьера.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области